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Власти Москвы обновили противопожарные системы в 24 медицинских учреждениях города
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Власти Москвы обновили противопожарные системы в 24 медицинских учреждениях города

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Садовая-Кудринская улица, 15с1 Карта всех событий

Противопожарные системы были модернизированы в 24 медицинских учреждениях столицы. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в пятницу, 26 марта.

— В прошлом году на объектах здравоохранения для повышения безопасности больных, персонала и оборудования стартовали работы по модернизации противопожарных систем. В настоящее время они завершены в 24 действующих медучреждениях, еще в 17 будут окончены во втором квартале этого года, — рассказал заммэра.

В список попали такие объекты, как Филатовская детская больница и НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Прежние системы безопасности были установлены около 15–20 лет назад и не соответствовали нормам безопасности. Для медицинских организаций именно они имеют первостепенное значение, отметил Петр Бирюков.

Новая система призвана оповестить спасателей как можно быстрее, чтобы они прибыли к месту возгорания менее чем за 15 минут. За это время будет отключена вентиляция, включено дымоудаление, а лифты будут опущены на первый этаж, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Петр Бирюковмосковские больницыпротивопожарная безопасность
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