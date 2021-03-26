Более 3,5 миллиарда рублей выделят 12 регионам РФ на допфинансирование больниц

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Правительство России направит 12 регионам страны более 3,5 миллиарда рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В сообщении уточняется, что средства будут направлены в 12 регионов России и в город Байконур. Это позволит медицинским учреждениям компенсировать расходы на помощь пациентам с COVID-19.

Ранее Мишустин отмечал, что из-за распространения вируса нагрузка на медицинские организации остается крайне высокой. По его мнению, подобная финансовая поддержка позволит больницам и поликлиникам своевременно оказывать помощь нуждающимся пациентам.

Ранее Татьяна Голикова назвала главную проблему системы здравоохранения РФ.

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