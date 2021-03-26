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Более 3,5 миллиарда рублей выделят 12 регионам РФ на допфинансирование больниц
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Более 3,5 миллиарда рублей выделят 12 регионам РФ на допфинансирование больниц

Полина Долганова

Внутренняя политика

Правительство России направит 12 регионам страны более 3,5 миллиарда рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В сообщении уточняется, что средства будут направлены в 12 регионов России и в город Байконур. Это позволит медицинским учреждениям компенсировать расходы на помощь пациентам с COVID-19.

Ранее Мишустин отмечал, что из-за распространения вируса нагрузка на медицинские организации остается крайне высокой. По его мнению, подобная финансовая поддержка позволит больницам и поликлиникам своевременно оказывать помощь нуждающимся пациентам.

Ранее Татьяна Голикова назвала главную проблему системы здравоохранения РФ.

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