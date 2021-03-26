Сезон зимних грибов завершился в Подмосковье

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Сезон сбора зимних грибов завершился на территории Московской области. По словам заместителя председателя региональной организации Всероссийского общества охраны природы Олега Балаева, искать их в лесах Подмосковья уже бесполезно.

Грибникам рекомендовали готовиться к сбору весеннего урожая. В этом году ожидается, что он будет весьма богатым.

— Зимой в подмосковных лесах грибы почти не собирают, потому что мало кто знает, что это вообще возможно. Но на самом деле их растет много и собирать их легче. Для этого не надо ворошить сугробы, потому что они находятся на деревьях, — рассказал Олег Балаев.

Он пояснил, что к таким зимним грибам относятся вешенка, чага, трутовики и зимний опенок. Все они безопасны для здоровья человека. Однако всегда нужно знать, как они выглядят. Много информации об этом можно найти в интернете, отмечает портал «Вести Подмосковья».

При этом эксперт добавил, что лучше не собирать грибы возле автомобильных трасс. А если же они были найдены именно там, то дома урожай нужно тщательно промыть и хорошо отварить.

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