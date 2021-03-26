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«Создана самой смертью»: палочку Гарри Поттера выставили на торги
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Кубок огня»

«Создана самой смертью»: палочку Гарри Поттера выставили на торги

Полина Долганова

Кино

В Мюнхенской галерее на аукционе выставили реквизиты из культовых фильмов. Об этом сообщает «Мир 24».

На торгах можно будет приобрести молот Тора из финального эпизода «Мстителей», когти Росомахи, маску Бэтмена и руку Железного Человека.

Примечательно, что самым дорогим лотом является шлем штурмовика из «Звездных войн». За него нужно будет заплатить от 90 тысяч до 120 тысяч евро.

Организаторы ожидают, что наибольший интерес у потенциальных покупателей вызовет легендарная бузинная палочка из двух последних фильмов о Гарри Поттере.

— Палочка была создана самой смертью, потом принадлежала Альбусу Дамблдору, потом Волан-де-Морту и в итоге досталась самому Гарри, — напомнил историк аукционного дома «Кристис» Торрес Нието.

Поучаствовать в торгах захотели более тысячи человек. Аукцион пройдет в пятницу, 26 марта.

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