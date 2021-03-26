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Захарова заявила, что Украина «исследует дно демократии»
Фото: МИД РФ

Захарова заявила, что Украина «исследует дно демократии»

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Вводя санкции против россиян, Украина «исследует дно демократии», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в пятницу, 26 марта.

Он отметила, что санкции против российских компаний и россиян противоречат основным принципам свободы и плюрализма мнений. Подобные решения идут в разрез с европейскими конвенциями о защите прав и свобод человека, считает Захарова.

— Если говорить емко и говорить понятно для самого киевского режима, используя понятную ему лексику, то у меня такое впечатление, что подобными мерами украинский режим исследует дно демократии на Украине, — подчеркнула Захарова.

По ее словам, санкции направлены на исключение из информационного поля Украины неугодных медиа. Захарова назвала решение украинских властей «дискриминацией русскоязычных граждан» и «устрашением инакомыслящих».

Захарова добавила, что Евросоюз занимается санкциями против России, не замечая нарушений, которые происходят в Украине. Политик призвала мировое сообщество обратить внимание на действие украинских властей, отказавшись от «двойных стандартов», пишет РИА Новости.

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МИД РоссииМария ЗахароваУкраина
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