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Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины
Фото: president.gov.ua / Офис президента Украины

Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию военной безопасности страны, которая обеспечивает реализацию политики в сфере обороны. Указ главы государства был опубликован в четверг, 25 марта.

Документ предусматривает членство Украины в НАТО и сдерживание вооруженной агрессии против Украины.

— Всеобъемлющая защита Украины соответствует закрепленному Уставом ООН суверенному неотъемлемому праву каждого государства на самооборону от агрессии и не имеет целью достижение военного паритета с Российской Федерацией, что привело бы к чрезмерной милитаризации государства, а предусматривает поддержание баланса и сочетание военных и невоенных средств для обеспечения военной безопасности Украины, — говорится в документе.

В стратегии также прописано прекращение временной «оккупации» Российской Федерацией украинских территорий. Достижение военного паритета с Россией в документе не предусмотрено, сообщает РИА Новости.

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