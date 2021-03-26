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Разлив нефтепродуктов произошел в реке недалеко от Великого Новгорода
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Разлив нефтепродуктов произошел в реке недалеко от Великого Новгорода

Анастасия Волоснова

Происшествия

Разлив нефтепродуктов зафиксировали на реке Волхов возле Великого Новгорода. Об этом рассказали в правительстве Новгородской области.

На место происшествия выехала оперативная группа МЧС и другие специалисты, уточнили власти.

— По факту обнаружения разлива нефтепродуктов в реке Волхов в районе Великого Новгорода на место происшествия выехала оперативная группа МЧС, представитель природоохранной прокуратуры области и главный специалист-эксперт Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области, — пояснили в ведомстве.

В настоящее время специалисты выясняют источник загрязнения. Власти региона утверждают, что примут все необходимые меры, чтобы разлив нефтепродуктов не распространился дальше по реке, пишет РИА Новости.

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нефтьэкологияВеликий Новгород
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