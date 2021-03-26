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Столичные росгвардейцы получили новые автоматы и бронированные автомобили
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Столичные росгвардейцы получили новые автоматы и бронированные автомобили

Ксения Монахова

Город

Столичных росгвардейцев оснастили для апробации новейшими образцами автоматического оружия и современными моделями спецтранспорта. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардии) по Москве.

— Конечно же, мы принимаем активное участие в практических испытаниях новых видов техники, вооружения и новых технологий, — заявил начальник управления генерал-лейтенант Михаил Воробьев.

Он отметил, что в 2020 и 2021 году сотрудники подразделений проводят апробацию новых видов автоматов. Помимо этого росгвардейцы испытывают специальные бронированные автомобили.

Кроме того, Воробьев дал высокую оценку опыту эксплуатации новейших автомобилей КамАЗ, которые используются для транспортировки бойцов к местам спецопераций. Он подчеркнул, что технические характеристики транспортного средства значительно превосходят возможности своих предшественников.

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