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Возбуждено уголовное дело по факту убийства подростка в Солнечногорске
Фото: Pexels

Возбуждено уголовное дело по факту убийства подростка в Солнечногорске

Ирина Капитанова

Происшествия
Россия, Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Голубое Карта всех событий

В городском округе Солнечногорск возбуждено уголовное дело по факту убийства подростка. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 26 марта, сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета России по МО Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, тело подростка с множественными ранениями было найдено в одной из квартир многоэтажного дома в поселке Голубое городского округа Солнечногорск:

— По данному факту следователем следственного отдела по г. Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК по Московской области, проводятся осмотр и допросы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к убийству.

По данным «ВМ», об исчезновении ребенка стало известно 25 марта. Он пропал с привокзальной площади в Зеленограде. Спустя сутки 15-летнего подростка нашли зарезанным и расчлененным в Солнечногорском районе Подмосковья.

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