Дизайнер рассказала, как сэкономить на ремонте

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Согласно аналитическим данным, многие россияне начинают задумываться о ремонте или делать его весной, когда температура воздуха устанавливается в пределах положительных значений. Эксперты выяснили, во сколько обходится это обновление жителям двух столиц.

Оказалось, что в Москве цены на жилье выше, чем в Санкт-Петербурге. Однако сделать ремонт в российской столице можно на десять процентов дешевле. Уточняется, что в среднем обновление обстановки в доме москвичу обойдется в 6034 рубля за квадратный метр, а петербуржцу — в 6712 рублей.

— Обычно бюджет на ремонт рассчитывается исходя из общей площади квартиры. Поэтому метраж здесь имеет особое значение. Стоимость квадратного метра — это показатель, который включает в себя цены на строительные и отделочные материалы, сложность отделочных работ, услуги ремонтных бригад и дизайнера, если такие необходимы, — рассказала дизайнер Инна Каминская ФАН.

При этом она отметила, что в 2020 году цены на ремонт начали расти. По сравнению с предыдущими годами они поднялись на 15–20 процентов. Кроме того, так как образовалась сложность с работой мигрантов в России, появился пробел между спросом и предложением. Эксперт отметила, что в 2021 году заметен рост цен. При этом существует вероятность того, что ситуация стабилизируется, однако на прежний уровень цены вернутся не скоро.

По мнению дизайнера, несмотря на такую ситуацию, не стоит отказываться от ремонта. В этом вопросе главное — не спешить. Например, можно уделить тщательное внимание поиску качественных материалов и квалифицированных специалистов.

— Перед началом работ в квартире обязательно нужно составить общий бюджет на ремонт. Так человек сможет избежать неприятных сюрпризов. Он будет четко понимать, куда направить свои средства, — объяснила Инна Каминская.

Она посоветовала выбрать простые, но качественные материалы вместо пафосных. Также можно обратить внимание на обыкновенные комфортные современные стили. По ее мнению, например, скандинавский гораздо проще в реализации по сравнению с ар-деко или классическим стилем. Помимо этого, эксперт призвала не использовать сложные в монтаже плинтусы, крупноформатную плитку, двери, освещение и мебель. Она считает, что лучше сравнивать цены, смотреть на распродажи остатков в магазинах и образцы со стендов. Таким образом, удастся сэкономить около 20–30 процентов бюджета на ремонт.

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