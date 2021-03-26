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Новая выставка в Дарвиновском музее расскажет о животном мире в быту и обрядах
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Новая выставка в Дарвиновском музее расскажет о животном мире в быту и обрядах

Ольга Маркова

Культура

В середине апреля в Дарвиновском музее откроется самобытная выставка «Звери, птицы, небылицы», которая расскажет посетителям, как животный мир отражается в обрядах, быту и народном творчестве. Выставка продлится с 13 апреля по 18 июля, сообщается на сайте музея.

Яркие глиняные кони и медведи, петушки и курочки, барыни и всадники «расскажут» взрослым и самым маленьким посетителям музея о тесной связи наших предков с окружающей природой и значении народного творчества как хранителя прошлого.

Среди экспонатов выставки коллекция зверей и птиц из фондов музея, а также уникальные материалы из фондов Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства: пряничные доски, прялки, деревянная посуда, ткани, головные уборы и народный костюм ХIX в. Сокровища из своих коллекций предоставили А. З. Таллер и объединение мастеров «Ясна Яра».

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