Звезда «Папиных дочек» обвинил мужа бывшей возлюбленной в попытке убийства

Фото: Папины дочки, 2007 год

Актер Михаил Казаков, известный своей ролью Полежайкина в сериале «Папины дочки», обвинил мужа бывшей девушки в попытке убить его.

В июле 2020 года артист упал с 12-метровой лестницы и получил множественные травмы ног.

В эфире программы «На самом деле» артист заявил, что его падение могло быть не просто случайностью, а спланированной попыткой ему навредить.

По словам пострадавшего, в больницу ему поступали многочисленные письма с угрозами. Отправитель предупреждал, что после перелома ног актера ждет и перелом позвоночника.

Казаков полагает, что его анонимный собеседник — новый ревнивый муж его бывшей возлюбленной Юлии.

— Он с чего-то решил, что их дочь от меня. Несколько лет я его не видел вообще, и тут он случайно появляется — то около моего дома, то в магазине. Хочу выяснить почему, — рассказал актер.

Звезда «Папиных дочек» вспомнил, что Юлия сама познакомила его с нынешним мужем 10 лет назад. В ответ тот сразу начал угрожать.

Актер попал в реанимацию 4 июля 2020 года.

Читайте также: Звезды «Счастливы вместе» выступили за возвращение сериала на экраны