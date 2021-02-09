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Звезды «Счастливы вместе» выступили за возвращение сериала на экраны
Кадр из сериала «Счастливы вместе»

Звезды «Счастливы вместе» выступили за возвращение сериала на экраны

Ростислав Зубков

Звезды

Сериал «Счастливы вместе», завоевавший всероссийскую любовь и признание, может получить вторую жизнь. Эту идею готово поддержать большинство звезд ситкома. «Вечерняя Москва» поговорила со всеми участниками основной обоймы актеров и выяснила их отношение к возможному перезапуску легендарного проекта.

Что думаю о возрождении сериала Толик и Лена Полено

О потенциальном «воскрешении» сериала изначально высказался Павел Савинков, сыгравший Толика Полено (второго мужа Лены, соседки Букиных — прим. «ВМ»). Савинков допустил перезапуск сериала из-за большого спроса на ностальгию среди россиян. Вместе с тем Савинков осторожно относится к оживлению ситкома, поскольку, по его мнению, некоторые перезапуски не вызывают ничего, кроме грусти.

«ВМ» связалась с Юлией Захаровой, исполнившей роль супруги Толика. По ее словам, Савинков, вероятнее всего, пошутил, но в позитивном ключе. Тем не менее Захарова готова поддержать эту историю, поскольку любит проект и была бы рада вернуться на съемочную площадку, чтобы снова поработать с коллегами.

— Это прекрасный сериал, на котором выросло целое поколение, что мне не перестает казаться очень странным. Я поддерживаю его перезапуск, но я бы, знаете, предложила свою версию: сделать приквел про соседей (Букиных — прим. «ВМ»). «Счастливы вместе. Соседи», вот так, — отметила собеседница «Вечерней Москвы».

«Интересная была работа»

Алексей Секирин, появившийся в сериале как Евгений Степанов, первый муж Лены, также поддержал возвращение сериала на телеэкраны.

— Да, я бы поучаствовал. Интересная была работа, — сказал он.

На уточняющий вопрос корреспондента, в каком амплуа он хотел бы вернуться, Секирин ответил, что это будет решать режиссер.

Звезды «Счастливы вместе» выступили за возвращение сериала на экраныКадр из сериала «Счастливы вместе»

Чета Букиных — полярные мнения

Один из центральных персонажей — Даша Букина (в исполнении актрисы Натальи Бочкаревой) — готова вернуться к этой роли, но не стала углубляться в детали. При этом муж Даши Гена, которого сыграл Виктор Логинов, отказывается от «возрождения» ситкома. В Instagram артиста уже несколько лет держится подпись: «Счастливы вместе» нового сезона не будет. Никогда». В многочисленных интервью Логинов отрекался от роли продавца обуви, подчеркивая, что нужно двигаться дальше.

Света и Рома Букины рассказали, нужно ли сериалу новое дыхание

Причины подобной неприязни к одной роли вполне понятны, но не убедительны, считает Дарья Сагалова, сыгравшая дочь Букина Свету на площадке «Счастливы вместе». По ее мнению, если актер остается в одной роли, то только потому, что он сам себя так поставил в жизни.

— Для меня роль Светы никогда не была проблемой — это просто моя визитная карточка, — заявила собеседница «ВМ».

Как и многие звезды проекта, она поддержала перезапуск сериала, поскольку относится к нему с большой нежностью. Однако это возможно только, если над ситкомом будут работать те же «талантливые и остроумные» авторы, что его и создавали, считает Сагалова.

— Можно к тем же персонажам подойти с добротой, вспомнить молодость, тем более что мы все повзрослели. Я в перезапуске не вижу ничего плохого, хотя вот Витя (Виктор Логинов — прим. «ВМ») и Саша (Александр Якин, сыгравший сына Гены Букина Рому — прим. «ВМ») чураются этих ролей почему-то. Видимо, кто-то пошел дальше, а кто-то там так и остался, — сказала исполнительницы роли Светы Букиной.

Сыгравший Рому Букина актер Якин предпочел не комментировать возможное возвращение в «Счастливы вместе».

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