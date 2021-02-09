Звезды «Счастливы вместе» выступили за возвращение сериала на экраны

Кадр из сериала «Счастливы вместе»

Сериал «Счастливы вместе», завоевавший всероссийскую любовь и признание, может получить вторую жизнь. Эту идею готово поддержать большинство звезд ситкома. «Вечерняя Москва» поговорила со всеми участниками основной обоймы актеров и выяснила их отношение к возможному перезапуску легендарного проекта.

Что думаю о возрождении сериала Толик и Лена Полено

О потенциальном «воскрешении» сериала изначально высказался Павел Савинков, сыгравший Толика Полено (второго мужа Лены, соседки Букиных — прим. «ВМ»). Савинков допустил перезапуск сериала из-за большого спроса на ностальгию среди россиян. Вместе с тем Савинков осторожно относится к оживлению ситкома, поскольку, по его мнению, некоторые перезапуски не вызывают ничего, кроме грусти.

«ВМ» связалась с Юлией Захаровой, исполнившей роль супруги Толика. По ее словам, Савинков, вероятнее всего, пошутил, но в позитивном ключе. Тем не менее Захарова готова поддержать эту историю, поскольку любит проект и была бы рада вернуться на съемочную площадку, чтобы снова поработать с коллегами.

— Это прекрасный сериал, на котором выросло целое поколение, что мне не перестает казаться очень странным. Я поддерживаю его перезапуск, но я бы, знаете, предложила свою версию: сделать приквел про соседей (Букиных — прим. «ВМ»). «Счастливы вместе. Соседи», вот так, — отметила собеседница «Вечерней Москвы».

«Интересная была работа»

Алексей Секирин, появившийся в сериале как Евгений Степанов, первый муж Лены, также поддержал возвращение сериала на телеэкраны.

— Да, я бы поучаствовал. Интересная была работа, — сказал он.

На уточняющий вопрос корреспондента, в каком амплуа он хотел бы вернуться, Секирин ответил, что это будет решать режиссер.

Кадр из сериала «Счастливы вместе»

Чета Букиных — полярные мнения

Один из центральных персонажей — Даша Букина (в исполнении актрисы Натальи Бочкаревой) — готова вернуться к этой роли, но не стала углубляться в детали. При этом муж Даши Гена, которого сыграл Виктор Логинов, отказывается от «возрождения» ситкома. В Instagram артиста уже несколько лет держится подпись: «Счастливы вместе» нового сезона не будет. Никогда». В многочисленных интервью Логинов отрекался от роли продавца обуви, подчеркивая, что нужно двигаться дальше.

Света и Рома Букины рассказали, нужно ли сериалу новое дыхание

Причины подобной неприязни к одной роли вполне понятны, но не убедительны, считает Дарья Сагалова, сыгравшая дочь Букина Свету на площадке «Счастливы вместе». По ее мнению, если актер остается в одной роли, то только потому, что он сам себя так поставил в жизни.

— Для меня роль Светы никогда не была проблемой — это просто моя визитная карточка, — заявила собеседница «ВМ».

Как и многие звезды проекта, она поддержала перезапуск сериала, поскольку относится к нему с большой нежностью. Однако это возможно только, если над ситкомом будут работать те же «талантливые и остроумные» авторы, что его и создавали, считает Сагалова.

— Можно к тем же персонажам подойти с добротой, вспомнить молодость, тем более что мы все повзрослели. Я в перезапуске не вижу ничего плохого, хотя вот Витя (Виктор Логинов — прим. «ВМ») и Саша (Александр Якин, сыгравший сына Гены Букина Рому — прим. «ВМ») чураются этих ролей почему-то. Видимо, кто-то пошел дальше, а кто-то там так и остался, — сказала исполнительницы роли Светы Букиной.

Сыгравший Рому Букина актер Якин предпочел не комментировать возможное возвращение в «Счастливы вместе».

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