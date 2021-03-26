Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз

Фото: instagram/dmitryshepelev

У шоумена Дмитрия Шепелева и его возлюбленной Екатерины Тулуповой родился ребенок. Об этом счастливый отец сообщил в своем Instagram.

— Добро пожаловать! — лаконично подписал публикацию известный телеведущий.

В комментариях к публикации пользователи поздравили пару с пополнением в семье.

«Поздравляю с рождением маленького ангелочка!»; «Здоровья малышу»; «Поздравляю вас с Катей, вы лучшие родители!» — написали поклонники под фото.

Роды проходили в элитной московской клинике.

Напомним, Дмитрий Шепелев познакомился с архитектором Екатериной Тулуповой в 2016 году. Через два года пара начала жить вместе. У обоих новоиспеченных родителей есть дети от первых браков. У Шепелева — сын Платон от брака с певицей Жанной Фриске, а у Тулуповой — дочка Лада.

Читайте также: «Рейтинги скажут спасибо»: Решетова прокомментировала сравнения с участницами «Холостяка»