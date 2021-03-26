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Эксперт оценил инициативу Минтруда по упрощению применения маткапитала в России
Фото: moscow-live

Эксперт оценил инициативу Минтруда по упрощению применения маткапитала в России

Елена Фролова

Общество

Возможность рефинансировать ипотеку для родителей, которые приобрели этот кредит за счет материнского капитала, способствует улучшению демографической обстановки в стране. Такое мнение высказал руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

Данную инициативу рассматривают в Министерстве труда и социальной защиты населения России. В ближайшее время специалисты ведомства должны приступить к разработке необходимого законопроекта. Согласно планам, документ будет преследовать цель — скорректировать правила направления маткапитала на улучшение жилищных условий.

Как уточнили в пресс-службе Минтруда, существующее законодательство позволяет на эти средства покупать недвижимость, однако не предусматривает упрощенный вариант рефинансирования, если жилье приобретено в кредит.

— Российские власти сделали практически все, что от них зависит, для улучшения жизни граждан. Мы понимаем, что те, кто воспользуется материнским капиталом, имеют как минимум одного–двух детей, — отметил Константин Ордов.

По его словам, часто бывает так, что граждане, которые решились завести детей, могут нуждаться если не в целевой финансовой госпомощи, то хотя бы в каких-либо мерах поддержки. Формирование подобной системы позволит не потерять социальные ориентиры российской политики, отмечает «Экономика сегодня».

Уточняется, что для получения более выгодных условий сотрудничества с финансовым учреждением людям нужно с помощью нотариального обязательства в Пенсионном фонде оформить недвижимость в собственность владельца сертификата, детей и супруга. При этом в течение полугода нужно определить размер долей по соглашению. Данный срок действует и при полной выплате задолженности по кредиту после снятия обременения с жилого помещения.

Читайте также: Правила направления маткапитала на улучшение жилищных условий упростили в России

Минтруд РФматкапиталипотека
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