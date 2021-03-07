Правила направления маткапитала на улучшение жилищных условий упростили в России

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Правительство РФ упростило правила направления средств материнского капитала на улучшение жилья. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин в воскресенье, 7 марта.

Уточняется, что правила упростят в случаях, когда материнский капитал планируют потратить на компенсацию расходов на строительство или ремонт дома.

— Родителям, получившим сертификат на материнский капитал, станет проще использовать его средства для улучшения жилищных условий, — сообщается на сайте кабмина.

Россиянам теперь не нужно будет обращаться в Пенсионных фонд со сведениями о выполнении строительных работ. Для получения компенсации будет достаточно предоставить выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный дом находятся в собственности заявителей.

Кроме того, с 15 апреля 2020 года сертификаты на маткапитал начнут оформлять без предварительных заявлений. Документ будет появляться на сайте госуслуг в личном кабинете матери сразу после рождения ребенка.

Ранее сообщалось, что более миллиона семей в России получат маткапитал на первенца в 2021 году. Величина выплаты будет проиндексирована и составит 483 882 рубля на первенца и 639 432 рубля на второго ребенка.

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