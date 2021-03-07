Экономист объяснил россиянам, как повысить размер будущей пенсии

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Бывший заместитель министра здравоохранения и социального развития, проректор Финансового университета Александр Сафонов рассказал о факторах, от которых зависит размер будущей пенсии. Он сообщил, что на ее величину влияет размер фиксированной выплаты — числа коэффициентов на лицевом счете в ПФР и средств в системе обязательной накопительной пенсии.

— Фиксированные выплаты выплачивается всем гражданам, которые имеют минимально необходимый трудовой стаж для получения пенсии по старости. К фиксированной части прибавляется страховая пенсия и она у каждого своя, — отметил экономист.

Он пояснил, что страховая пенсия формируется следующим образом: за каждый год трудового стажа начисляется один коэффициент. При этом при расчете стажа существуют различные льготы. Так, женщины, которые находились в отпуске по уходу за детьми, получают за полтора года декрета за первого ребенка 2,7 коэффициента, за второго — 5,4 коэффициента, за третьего — 8,1 коэффициента. Кроме того, льгота имеется у одного из родителей, который ухаживает за ребенком-инвалидом — 1,8 коэффициента за год.

Другим важным условием хорошей пенсии является размер заработка. Чем он выше, тем больше начисляют коэффициентов.

Также повышенные коэффициенты можно получить, если при достижении пенсионного возраста человек продолжит работать. Еще, по словам Сафонова, повысить размер пенсии возможно за счет участия в добровольных пенсионных программах, передает «Российская газета».

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