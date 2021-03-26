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Москвичей попросили отказаться от кустарного тюнинга машин
Фото: Вечерняя Москва

Москвичей попросили отказаться от кустарного тюнинга машин

Иван Юминов

Транспорт

Горожан призвали не вносить незаконных изменений в конструкцию своих автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД в пятницу, 26 марта.

Особой популярностью пользуется установка прямоточных глушителей, которые создают повышенный шум и мешают прохожим. Также владельцы автомобилей часто модифицируют двигатель, подвеску, кузов и устанавливают шины и диски, не предусмотренные производителем. Автомобили, изготовленные или измененные вне завода, не могут ездить по дорогам, отметили в ведомстве.

С 1 февраля россияне должны согласовывать любые изменения в своей машине, данные будут вноситься в реестр Минэкономразвития, отмечает «Москва 24».

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