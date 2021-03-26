Эксперт объяснил, как родители делают своих детей алкоголиками

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В борьбе с интересом ребенка к алкоголю и сигаретам поможет не только комплексный государственный подход в виде пропаганды здорового образа жизни и личный пример родителей, но и запрет на продажу алкоголя и сигарет покупателям, которые пришли в магазин с детьми. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сказал эксперт движения «Сильная Россия», заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов.

Ранее RT сообщил со ссылкой на копию письма на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова, что уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила запретить продавать алкоголь и сигареты покупателям, которые пришли в магазин с детьми.

— Можно сколько угодно запрещать детям покупать алкоголь, можно родителям говорить, что это плохо, вредно, не нужно, им можно и не покупать с детьми алкоголь в магазине, но мы знаем детскую психологию. Педагогика изучала феномен взаимоотношения родителей с детьми. Если ты будешь что-то запрещать, но сам будешь делать, то никакие наказания, окрики детей от интереса к алкоголю не отстранят. Если человек хочет, чтобы ребенок не пил, нужно самому соответствовать и демонстрировать ребенку здоровый образ жизни. Подход должен быть государственный и комплексный: пропаганда здорового образа жизни. Если мы хотим говорить о здоровом поколении, нужно менять полностью всю государственную систему воспитания ребенка и работу с семьей, — сказал Краснов.

Он отметил, что властями СССР в 1960-х годах было проведено исследование, согласно которому более 70 процентов детей совершали преступления в состоянии алкогольного опьянения либо с целью приобретения алкоголя. В 1964 году было предложено ввести уголовную ответственность для людей, вовлекающих детей в алкоголизацию.

— И предложили ввести 10-летний срок лишения свободы таким лицам. Верховный совет за полтора месяца рассмотрел вопрос и принял решение о внесении изменений в статью 210 «Алкоголизация подростков». Санкция — 5 лет, а не 10. Статья была введена. Но закон в Советском Союзе вообще не применялся ни разу. Ни одно лицо осуждено не было… Прокуратура продолжила изучение (практики применения закона — ред. «ВМ») и выявила, что первый алкогольный опыт в 70 процентах случаев дети получали в семье. Дети смотрели на родителей, видели, что они выпивали на праздники. Спрашивали, можно ли им. Родители отвечали, что можно, когда вырастешь. Так формировалась устойчивая ассоциация взрослой жизни с алкоголем, — добавил Краснов.

Также эксперт заявил, что в случае поддержки законотворцами идеи о запрете продавать алкоголь покупателям с детьми на ее реализацию может уйти около полугода.

— Сейчас достаточно быстро принимаются законы. Нужно сформулировать изменения, внести в закон, кодекс, соотнести эти изменения с другими правилами, регулирующими отношения в этой сфере. Думаю, что через полгода–год это будет сделать. Эти маленькие законы, регулирующие жизнь человека, нужны, — добавил Краснов.

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