Нарколог перечислил признаки первой стадии алкоголизма

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Психиатр и нарколог Сергей Нурисламов назвал основные признаки зависимости от алкоголя. По словам специалиста, поведение человека указывает на наличие заболевания.

— Когда он напивается сильно, психически становится неадекватным, когда забывает то, что было вчера, когда ведет себя как-то неправильно, когда опохмеляется, когда начинает употреблять быстрее, чем все остальные, когда количество выпитого увеличивается, — перечислил эксперт признаки зависимости в разговоре со «Звездой».

Врач также описал первую стадию алкоголизма. Она выражается в желании выпить до окончания тоста и в повышении толерантности к алкоголю. С такой стадией зависимости можно справиться без применения медикаментов, отметил нарколог.

Ранее стало известно, что в России уменьшилось потребление табака и алкоголя.

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