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Медики назвали причины постоянных головных болей
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Медики назвали причины постоянных головных болей

Виктория Родимкина

Здоровье

Врачи рассказали о причинах постоянных головных болей. Так, медик Ирина Ярцева отметила, что головная боль является одним из самых распространенных симптомов различных заболеваний.

По ее словам, все зависит от частоты, длительности и параллельных симптомов, проявляющихся у человека.

— В любом случае в первую очередь головная боль провоцируется стрессом, перенапряжением, недосыпом. Поэтому очень важно всегда, независимо от природы заболевания, следить за этими факторами: за своим режимом сна, за соблюдением режима труда и отдыха и в целом за уровнем стресса, — пояснила Ярцева.

Она уточнила, что болеть голова может из-за повышенного давления или развития глаукомы. Головные боли могут возникнуть у тех, кто подолгу работает за компьютером, так как у них страдает шейный отдел позвоночника.

В свою очередь врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева рассказала, что вероятной причиной головной боли могут стать изменчивая погода, резкие перепады температуры. По ее словам, к головным болям приводит частое употребление фастфуда и энергетических напитков. Врач также посоветовала избегать курения и употребления спиртных напитков, сообщает RT.

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