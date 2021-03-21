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Названы шесть опасных продуктов, которые не стоит покупать в супермаркетах
Фото: Вечерняя Москва

Названы шесть опасных продуктов, которые не стоит покупать в супермаркетах

Виктория Родимкина

Здоровье

Блогер из Китая рассказал, какие продукты, по его мнению, не стоит покупать в супермаркетах из-за вероятных опасных последствий для здоровья.

Так, покупателям стоит отказаться от готового мясного фарша, потому что его часто изготавливают из остатков мясной продукции или несвежего мяса с большим количеством жира.

Также не следует покупать соленые овощи — они часто располагаются на прилавке в больших открытых контейнерах, куда могут попасть бактерии.

Кроме того, блогер советует не брать курицу-гриль, так как для ее приготовления могут использовать старую продукцию, которая не годится для продажи в сыром виде.

Также следует отказаться от нарезанных фруктов, замороженной рыбы и готовых наборов специй, посоветовал блогер в WeChat.

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