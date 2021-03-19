Названа вкусная и недорогая альтернатива сардине иваси и скумбрии

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Многие хозяйки любят сардину и украшают блюдами из этой рыбы праздничный стол. Поэтому неслучайно то, что информация о ее дефиците встревожила россиян. Тем не менее Росрыболовство успокоило покупателей: никаких сбоев не будет, однако для разнообразия можно найти альтернативный вариант.

Любовь к рыбе

Сардина иваси имела большую популярность в СССР. Например, известный салат сельдь под шубой тогда готовили именно с ней, а не с селедкой. Одно время сельдь иваси вместе с килькой в томате была своеобразным символом эпохи развитого социализма. Например, в 1980-х годах добыча этой рыбы составляла 376 тонн, а в 1990-х — 484,4 тысячи тонн. Однако после распада СССР рыбный промысел приостановился. Его возобновили лишь в 2018 году.

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В современной жизни популярна скумбрия. Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), среди тех граждан, которые едят рыбу, 27 процентов опрошенных чаще всего употребляют именно ее.

По словам врача-диетолога Дарьи Русаковой, эти две рыбы идут на пользу человеческому организму. Они богаты полезными жирными кислотами, благотворно влияющими на работу головного мозга, сердечно-сосудистую и иммунную систему.

— Сардина и скумбрия оказывают профилактическое воздействие при таких заболеваниях, как атеросклероз и преждевременное старение организма, — рассказала Дарья Русакова телеканалу «360».

По мнению диетолога, нужно включать в рацион жирную рыбу. Если же это по каким-либо причинам невозможно, то можно использовать пищевые добавки с омега-кислотами.

Рецепт от звезды

Вкусным рецептом со скумбрией поделился известный российский шеф-повар и ведущий шоу «На ножах» Константин Ивлев.

— Для начала необходимо запечь картошку, а потом обработать скумбрию горячего копчения до чистого филе без кожи и костей. Картофель нужно охладить, положить все в блендер, добавить немного крем-чиза, соли и перца. Все это надо пробить до однородной массы, — объяснил Константин Ивлев.

Как отметил эксперт, картошка немного оттянет яркий привкус рыбьего жира и добавит свой печеный аромат.

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Альтернатива

По мнению специалистов, любимые россиянами виды рыб можно заменить без вреда для здоровья. По словам шеф-повара проектов «Хачико бар» и «Апероль бар» Даирбека Муталибова, альтернативой дальневосточной иваси и скумбрии может стать черноморская лакедра, кефаль и макрель. Есть и бюджетные варианты — треска, кета, палтус и красная рыба.

Даирбек Муталибов поделился своим рыбным рецептом.

— Отварите рис до полной готовности. Затем возьмите филе макрели, посолите и поперчите по вкусу. Далее обжарьте на сковороде с каждой стороны по две–три минуты. Нарежьте кубиками свежие огурцы и растопите сливочное масло. На тарелку выложите рис, полейте его топленым маслом, сверху выложите макрель с огурцами, — рассказал шеф-повар.

В завершение, по его словам, нужно полить блюдо соусом терияки и украсить его зеленью.

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