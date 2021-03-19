Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Названа вкусная и недорогая альтернатива сардине иваси и скумбрии
Фото: pixabay.com

Названа вкусная и недорогая альтернатива сардине иваси и скумбрии

Елена Фролова

Общество

Многие хозяйки любят сардину и украшают блюдами из этой рыбы праздничный стол. Поэтому неслучайно то, что информация о ее дефиците встревожила россиян. Тем не менее Росрыболовство успокоило покупателей: никаких сбоев не будет, однако для разнообразия можно найти альтернативный вариант.

Любовь к рыбе

Сардина иваси имела большую популярность в СССР. Например, известный салат сельдь под шубой тогда готовили именно с ней, а не с селедкой. Одно время сельдь иваси вместе с килькой в томате была своеобразным символом эпохи развитого социализма. Например, в 1980-х годах добыча этой рыбы составляла 376 тонн, а в 1990-х — 484,4 тысячи тонн. Однако после распада СССР рыбный промысел приостановился. Его возобновили лишь в 2018 году.

Названа вкусная и недорогая альтернатива сардине иваси и скумбрииФото: pixabay.com

В современной жизни популярна скумбрия. Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), среди тех граждан, которые едят рыбу, 27 процентов опрошенных чаще всего употребляют именно ее.

По словам врача-диетолога Дарьи Русаковой, эти две рыбы идут на пользу человеческому организму. Они богаты полезными жирными кислотами, благотворно влияющими на работу головного мозга, сердечно-сосудистую и иммунную систему.

— Сардина и скумбрия оказывают профилактическое воздействие при таких заболеваниях, как атеросклероз и преждевременное старение организма, — рассказала Дарья Русакова телеканалу «360».

По мнению диетолога, нужно включать в рацион жирную рыбу. Если же это по каким-либо причинам невозможно, то можно использовать пищевые добавки с омега-кислотами.

Рецепт от звезды

Вкусным рецептом со скумбрией поделился известный российский шеф-повар и ведущий шоу «На ножах» Константин Ивлев.

— Для начала необходимо запечь картошку, а потом обработать скумбрию горячего копчения до чистого филе без кожи и костей. Картофель нужно охладить, положить все в блендер, добавить немного крем-чиза, соли и перца. Все это надо пробить до однородной массы, — объяснил Константин Ивлев.

Как отметил эксперт, картошка немного оттянет яркий привкус рыбьего жира и добавит свой печеный аромат.

Названа вкусная и недорогая альтернатива сардине иваси и скумбрииФото: pixabay.com

Альтернатива

По мнению специалистов, любимые россиянами виды рыб можно заменить без вреда для здоровья. По словам шеф-повара проектов «Хачико бар» и «Апероль бар» Даирбека Муталибова, альтернативой дальневосточной иваси и скумбрии может стать черноморская лакедра, кефаль и макрель. Есть и бюджетные варианты — треска, кета, палтус и красная рыба.

Даирбек Муталибов поделился своим рыбным рецептом.

— Отварите рис до полной готовности. Затем возьмите филе макрели, посолите и поперчите по вкусу. Далее обжарьте на сковороде с каждой стороны по две–три минуты. Нарежьте кубиками свежие огурцы и растопите сливочное масло. На тарелку выложите рис, полейте его топленым маслом, сверху выложите макрель с огурцами, — рассказал шеф-повар.

В завершение, по его словам, нужно полить блюдо соусом терияки и украсить его зеленью.

Читайте также: Эндокринолог назвала недорогие продукты с высоким содержанием омеги-3

рыбаскумбриясардина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Василий Солодков
Василий Солодков

Как правильно брать кредит

Максим Лещев
Максим Лещев

Когда дом станет офисом, а офис — домом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто, зачем и почем промывает мозги молодежи

Руслан Клинский
Руслан Клинский

За фото в халате — вон из профессии

Наталья Поклонская
Наталья Поклонская

Крымский референдум рано или поздно будет признан всеми

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Возраст Байдена не пощадил

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Работать женщины не перестанут

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте