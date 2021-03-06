Эндокринолог рассказала, какие доступные продукты являются источником омега-3

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Организм человека может получать омега-3 жирные кислоты не только из красной рыбы или растительных масел. Об этом рассказала диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова в видео на YouTube-канале.

По словам диетолога, жирные кислоты находятся в скумбрии, селедке, а также в анчоусах, сардинах и других продуктах. Омега-3 также можно найти в орехах и семенах льна. Уточняется, что потребление порядка пяти грецких орехов закроет суточную потребность организма в жирных кислотах.

Ранее диетолог развеяла миф об авитаминозе у жителей России. По словам специалиста, настоящей нехватки витаминов у россиян нет, однако у людей в группе риска заболевание проявляется по сезонам.

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