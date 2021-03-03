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Диетолог Соломатина развеяла миф об авитаминозе у россиян
Фото: pixabay.com

Диетолог Соломатина развеяла миф об авитаминозе у россиян

Олег Сыров

Здоровье

Весной некоторые граждане могут испытывать повышенную утомляемость, раздражительность и нарушение сна, вызванные гиповитаминозом — нехваткой витаминов. Довольно часто россияне это болезненное состояние называют авитаминозом.

— Настоящего авитаминоза, тяжелая стадия которого именуется цингой, у нас, к счастью, давно нет, — сказала диетолог Елена Соломатина в разговоре с «Вечерней Москвой».

По ее словам, гиповитаминоз особенно был актуален в те времена, когда люди не имели круглогодичного доступа к свежим продуктам. До весны ели все, чем запаслись на зиму. В лучшем случае витамины поступали в организм через соленья, квашеные овощи, сушеные фрукты.

В наше время проблема гиповитаминоза уже не стоит так остро, поскольку в магазинах зимой можно купить любые фрукты. Однако «говорить про их свежесть не приходится», заметила Соломатина. Большая часть южных фруктов обработана консервантами. Врач порекомендовала весной в качестве источника витаминов покупать мороженые ягоды.

— Не стоит покупать свежую ягоду, малину или клубнику, если не сезон. Явно такая ягода выращена в теплице с применением нитратов, либо привезена из теплых дальних стран и насыщена консервантами, иначе она бы испортилась в дороге! — сказала диетолог.

Врач перечислила доступные недорогие продукты, которые содержат «ударные» дозы полезных компонентов. По ее словам, насыщена витамином С квашеная капуста. Но не следует путать ее с маринованной, в которую добавляют уксус. Очень полезен, по мнению врача, отвар шиповника. Его сушеные плоды стоят недорого. Крайне желательно весной употреблять за ужином лук и чеснок.

Соломатина назвала «группы риска», подверженные весной проблемам со здоровьем. По ее словам, следует быть более осторожными курильщикам, работникам вредных предприятий, а также автолюбителям и тем, кто живет возле трассы и дышит загрязненным воздухом. Врач также посоветовала уделить больше внимания рациону пенсионеров: у них нередко наблюдается неусвоение ряда пищевых компонентов. Кроме того, в связи с хроническими заболеваниями пожилые часто сидят на диетах. Врач добавила, что весной больше витаминов следует есть детям и больным.

При этом Соломатина предостерегла от злоупотребления витаминными комплексами, приобретенными в аптеках. Передозировка ими опасна, сказала врач. Она посоветовала перед началом подобного курса посоветоваться со специалистом.

Читайте также: Эксперты перечислили продукты, необходимые для сбалансированного питания весной

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