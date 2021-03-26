Психолог рассказала, как преодолеть кризис первого года семейных отношений

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Принято думать, что большинство мужчин боятся свадьбы, а девушки, наоборот, мечтают об этом событии с детства. В этом мнении есть доля правды, так как во многих парах надлом в отношениях происходит после их официального оформления.

Дело в том, что после свадьбы оба супруга попадают в непривычное для них состояние – они становятся семейной парой. Поэтому дальнейшая их жизнь видится, как плавание в океане – есть штили, есть и бури. Как не позволить семейному счастью разбиться о бытовые проблемы, рассказала причинный психолог Юлия Синютина.

— За первый год семейных отношений большинство пар накрывает волна испытаний — новоиспеченные муж и жена ожидают друг от друга чего-то особенного, чего до свадьбы не было, — объяснила эксперт.

При этом та самая «новая жизнь», которую оба ожидают, почему-то не наступает, или наоборот, она приходит, но совсем не та, какая была в представлениях каждого. Тогда, по словам психолога, начинается так называемый «период завышенных ожиданий», когда усиливаются взаимные претензии друг к другу. Этот этап считается тяжелым, так как напряженность в отношениях ярко выраженная. Поводом для ссоры может стать все, что угодно.

— Как обычно гасятся такие пожары и взрывы эмоций? Во-первых — регулярной интимной жизнью. Часто бывает так, что достаточно бурная ссора влюбленных спонтанно перерастает в не менее бурную любовь в постели. После этого ощущения у обоих как после урагана — оба погружаются в общую восторженную эмоцию: «Вау! Что это было?!», — добавила Юлия Синютина.

Еще одним средством, способным снизить высокий уровень напряженности в отношениях, психолог назвала искренний разговор. Важно при этом не предъявлять претензии, а произнести вслух, что человека обижает или приносит ему боль, отмечает ФАН.

— Естественно, второй метод сложнее первого. Как правило, им пользуются более осознанные люди. Однако практика показывает, что он надежно помогает сохранить отношения, — пояснила специалист.

Если пара не распалась в первый год брака, то следующая волна бурь может настигнуть ее спустя три-пять лет. За этот срок супруги успевают изучить друг друга, узнать все плюсы и минусы. С какими-то из них удается смириться, а другие – начинают раздражать. Тогда наступает период «полезных» советов и нравоучений. По словам психолога, в большинстве случаев такие советы никогда не исправляли партнера, а всегда только ухудшали отношения.

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