Столичный психолог рассказал, как преодолеть кризис в супружеских отношениях

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Считается, что семейные кризисы — неотъемлемая и очень важная часть жизни любой супружеской пары. Без них трудно себе представить развитие и укрепление семьи, переход отношений на новый уровень, наполнение их новым смыслом. В каких-то семьях кризисы выражены более ярко, в других— менее. Бывает, что супруги не выдерживают проверку на прочность и расстаются, а бывает, что определенный жизненный рубеж, который муж и жена проходят вместе, лишь подтверждает, насколько глубока и искренна их связь. Можно ли обеспечить успешное преодоление кризисов заранее, а то и вовсе предотвратить их появление? И главное, как быть в периоды, когда сохранить мир и взаимопонимание супругам особенно сложно? Об этом рассказывает Екатерина Игонина, психолог Московской службы психологической помощи населению.

Психологи выделяют несколько так называемых взрывоопасных периодов в жизни семей, в которые отношения между супругами становятся напряженнее, чем обычно. Итак, основными кризисами считаются следующие вехи.

Первый год семейной жизни

На молодоженов сразу обрушивается, пожалуй, самое большее количество трудностей из всех возможных. Это и начало совместной жизни с обязательно присутствующей притиркой характеров, привычек, образов жизни, и выявление особенностей поведения не на публике, а, так сказать, в естественной среде обитания. Сложно распределить бытовые обязанности, но еще сложнее их соблюдать. А еще нужно научиться жить общим хозяйством и перевести статус отношений из праздника свиданий в малоромантичные будни.

Второй–третий год: появление в семье малыша

После того как муж и жена более-менее определились и свыклись со своими ролями, разобрались с хозяйством и обязанностями, семью вновь ждут глобальные преобразования. В семье рождается ребенок. И снова супруги меняют роли — на маму и папу. Они перераспределяют обязанности, привыкают к новому режиму, в котором все подчинено благополучию и удобству их первенца.

Происходят значительные изменения в их налаженной сексуальной жизни. Бывает, что в молодой семье с появлением ребенка появляется также теща или свекровь. И порой, помимо колоссальной помощи, которая оказывается мамочке, это может нести и проблемы, напрямую влияющие на отношения супругов.

Седьмой–десятый год: ощущение дня сурка

Воспитание и развитие ребенка, которое в основном лежит на женщине, и обеспечение семьи всем необходимым, за которое ответственен мужчина, поглощают семью полностью. Времени не остается как на личные, так и на совместные интересы супругов.

Однако к тому времени, как ребенок становится школьником, как правило, семья вновь начинает чувствовать облегчение. Все роли давно привычны, сферы ответственности поделены, материальная стабильность достигнута, и … супружеская жизнь начинает казаться бесконечной предсказуемой рутиной: дом — работа — дом — выходные. А при этом мужчине может хотеться свежих впечатлений, а женщине — внимания.

Двадцатый год совместной жизни: достижение супругами сорокалетия

В кризис среднего возраста идет тотальная переоценка ценностей, пересмотр всех своих удач и промахов — их всегда кажется больше. Подвергаются переосмыслению и личностные особенности, и профессиональная сфера, и, само собой, семейная. Пребывание в таком состоянии даже одного из супругов трудно переносится всей семьей. Если же в поисках смысла находятся оба, то тут уж без столкновений, выяснений, срывов и ссор редко получается обойтись.

— Любая семья претерпевает гораздо больше передряг и, что характерно, вовсе не по расписанию. Помимо того, переломные моменты могут совпадать друг с другом: например, первый год совместного проживания молодых людей с рождением ребенка. Также они способны возникать внезапно. Тяжелая болезнь или инвалидность одного из супругов, бездетность, смерти родных, потеря работы или карьерный взлет, переезд в другую страну, измены, финансовый крах или, наоборот, резкое увеличение доходов, синдром опустевшего гнезда. Любые значимые события, которые являются стрессом или неожиданностью для семьи, считаются кризисом, — рассказывает психолог Екатерина Игонина.

Виноват кризис: что делать?

Многие специалисты полагают, что любой семейный кризис — это прежде всего кризис общения. Более 80 процентов пар, обращающихся в этот момент за психологической помощью, в первую очередь жаловались на сложности в коммуникации, ее дефицит в принципе.

Универсальные рекомендации по преодолению кризисов

Постоянное поддержание контакта друг с другом — эмоционального, вербального, телесного. Разумеется, права на личное пространство, даже во времена, когда двое кажутся себе одним целым, никто не отменял. Поэтому насколько тесным будет тот или иной контакт, решается индивидуально. Важно лишь позволять партнеру знакомиться с вашей Вселенной и точно так же интересоваться тем, что происходит в его.

— Делитесь радостями и горестями, смешными инцидентами и досадными моментами, сожалениями о чем-то крупном и вспышками счастья по мелочам. Старайтесь какую-то часть бодрого времени суток обязательно проводить вместе: просто болтая о том, как прошел день, просматривая коротенькую серию ситкома, ужиная, гуляя с собакой или убирая квартиру. Такое времяпровождение здорово сближает и по-настоящему роднит. И да, телесный контакт — это не только про интимную близость. Порой объятия, утешительные поглаживания, ласковые прикосновения и традиционные утренние поцелуи перед уходом из дома дают гораздо больше, чем может показаться, — рассказывает психолог.

Искренний интерес к тому, чем живет супруг. Вспомните начало ваших отношений: как увлекательно было узнавать о том, каким мальчишкой был любимый человек, где росла и чем увлекалась избранница, и обнаруживать при этом совершенно удивительные совпадения — вплоть до одинаковых домашних имен.

— Почему-то со временем такие рассказы начинают приедаться, вникать в подробности интриг в офисе жены становится скучно, а слушать о нюансах разработки пакета технической документации командой мужа — непонятно… А меж тем два притянувшихся когда-то мира не остановились в развитии: они растут и по-прежнему полны удивительных открытий! Правда, для того чтобы казалось бы давно изученный человек удивил и вновь заинтересовал, иногда надо проявить терпение, иногда — понимание и внимание, а порой так и просто вежливость и готовность выслушать, — рассказывает Екатерина Игонина.

Своевременное обсуждение спорных моментов и конфликтных ситуаций — при обязательном взаимном уважении. Отмалчивания, обиды, обвинения, запоздалые упреки и торжествующие уличения, перекладывание ответственности, отсутствие прямого диалога и упорство в признании собственных ошибок… Это и многое другое только способствует разобщению пары, а не поискам компромиссных решений. На раз-два из любого пустяка можно создать настоящий, а то еще и долгоиграющий кризис семейных отношений.

— Даже если вы не понимаете, почему в доме нарастает напряжение или недовольство со стороны вашей второй половинки, и не считаете себя к нему причастным — поговорите с ней о дискомфорте как можно раньше. Стрессы на работе или ссора с лучшей подружкой никак не относятся к супругу, но если ситуация усугубится, то это вполне способно внести серьезный разлад в семью. Умейте разъяснять проблемы по существу, уважительно и тактично, всегда помня о цели любого выяснения отношений. Ведь главное — достижение взаимопонимания и поддержка, — объясняет психолог.

Доверие и любовь спасут брак

Точно так же, как болезнь легче предотвратить, чем лечить, семейную гармонию проще поддерживать, чем восстанавливать. А защититься от бурь и невзгод супругам всегда помогут любовь, доверие, внимание, понимание ценности и уникальности своей семьи и каждого ее члена, желание прислушиваться и беречь то, что подчас создается так кропотливо — буквально ювелирно, а разрушается так грубо, трагично и стремительно.

— Помните: если двое осознанно хотят главного — быть вместе, то они способны выстоять перед любыми ураганами, а наступающие периодически кризисы становятся еще одной возможностью стать ближе и счастливее, — резюмирует Екатерина Игонина.

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