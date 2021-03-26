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Мужчина инсценировал кражу автомобиля, чтобы получить 11 миллионов рублей
Фото: pixabay.com

Мужчина инсценировал кражу автомобиля, чтобы получить 11 миллионов рублей

Илья Ашуров

Происшествия

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который подозревается в заведомо ложном доносе. Об этом сообщила пресс-служба УВД по Центральному округу столицы.

46- летний мужчина захотел незаконно получить крупную сумму денег. Для достижения этой цели он решил прибегнуть к правонарушению — инсценировать похищение машины и получить страховку. Правда, собственного автомобиля у злоумышленника не было, зато были документы на транспортное средство такой же марки, как у его знакомого. Разработав план, он пригласил на встречу в торговый центр своего товарища и одолжил у него ключи от автомобиля.

После этого гражданин инсценировал на камеру видеонаблюдения в кафе кражу ключей от автомобиля. Он прошел в одно из помещений заведения, после чего якобы не обнаружил ключей. Сразу же после этого изобретательный гражданин обратился с заявлением в правоохранительные органы, сообщив, что у него угнали автомобиль стоимостью 11 миллионов рублей.

Однако уловка не сработала: следователи смогли установить, что иномарка принадлежит другому человеку, а факта хищения и вовсе не было. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

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