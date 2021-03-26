Москвичку приговорили к 13 годам лишения свободы за организацию убийства соседки

Фото: kld.sledcom.ru / СК РФ по Калининградской области

Москвичку, организовавшую убийство соседки, приговорили к 13 годам лишения свободы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета России по МО Ольга Врадий.

Жительница столицы находилась в плохих отношениях со своей соседкой из соседней квартиры. Чтобы избавить себя от надоевших бытовых конфликтов, она решила убить ее. Однако самостоятельно осуществить свой план злоумышленница не осмеливалась. Тогда ей пришла идея нанять 20-летнего знакомого молодого человека. Мужчина согласился «помочь» за 227 тысяч рублей.

После этого женщина убедила свою соседку отправиться с ней на отдых. Ничего не подозревающая жертва согласилась на совместный досуг. Там уже упомянутый подельник заблаговременно арендовал квартиру. В квартире будущая жертва и преступники отдыхали пять дней. В какой-то момент молодой человек заманил женщину в лесной массив и убил ее, нанеся ей семь ножевых ранений.

Суд признал виновной 38-летнюю москвичку и ее молодого подельника. За организацию убийства женщину приговорили к 13 годам, а исполнителя убийства — к 14 годам заключения.

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