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МВД предложило проект по изменению российского паспорта
Паспорт РФ выдача замена паспорта паспортный стол / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

МВД предложило проект по изменению российского паспорта

Анастасия Волоснова

Общество

Паспорт гражданина России будет действовать в течение 30 дней после того, как срок его действия должен закончится из-за возраста владельца, и документ придется менять. Данный законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Проект подготовили в МВД России. Изменения собираются вносить в постановление правительства России от 1997 года. Сейчас паспорт становится недействительным, когда гражданину исполняется 20 и 45 лет. На замену документа отводится 30 дней.

По новым правилам россияне не будут сталкиваться с временными ограничением своих прав и трудностями при получении банковских услуг.

— По достижении гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста паспорт подлежит замене, что фактически означает прекращение его действия с момента наступления указанных событий. Вследствие этого гражданин сталкивается с ограничением своих прав. Например, с невозможностью зарегистрироваться в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» с целью подачи заявления о выдаче (замене) паспорта, — говорится в сообщении.

Кроме того, планируется изменить последнюю страницу паспорта. В конце документа собираются поменять памятку для владельца документа. Сейчас в ней упомянута информация о правах и обязанностях владельцев паспорта.

Авторы проекта МВД планируют добавить на 20-ю страницу документа напоминание о сроках замены паспорта. Кроме того, на последней странице пропишут, что паспорт будет действительным в течение 30 дней после 20-летия и 45-летия, пишет РИА Новости.

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