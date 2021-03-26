Путин поручил изучить вопрос по увеличению числа квартир для детей-сирот

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям изучить вопрос по обеспечению детей-сирот жильем. Об этом говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с лидерами думских фракций, опубликованном в пятницу на сайте Кремля.

Госдума, региональные и федеральные власти должны будут выполнить поручение до 15 мая 2021 года.

— Рассмотреть совместно с Государственной думой и органами исполнительной власти субъектов РФ вопрос о целесообразности увеличения общего количества квартир, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в одном многоквартирном доме, и при необходимости представить предложения о внесении в законодательство РФ соответствующих изменений, — говорится в сообщении.

Властям также предстоит оценить защиту прав детей-сирот в жилищном вопросе. В частности, Путин поручил рассмотреть проблему отчуждения долей в праве общей собственности на жилье, в котором проживают дети-сироты.

Уточняется, что кабмин совместно с Госдумой представит меры, которые могли бы защитить законные интересы детей. Доклад подготовят до 1 мая 2021 года.

Ранее сообщалось, что правительство России выделило на жилье для детей-сирот на 30 процентов больше, чем в 2020 году.

Читайте также: Дети-сироты в России будут находиться в больницах под присмотром представителей