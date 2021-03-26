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Невролог рассказала, как оказать первую помощь человеку с приступом эпилепсии
Фото: pexels.com/Ekaterina Bolovtsova

Невролог рассказала, как оказать первую помощь человеку с приступом эпилепсии

Елена Фролова

Здоровье

Фиолетовый день, посвященный проблемам людей с эпилепсией, отмечается во всем мире в пятницу, 26 марта. Как оказать таким людям первую помощь, рассказала врач-невролог, руководитель лаборатории клинической нейрофизиологии Государственного медицинского центра имени Бурназяна Анжела Кожокару.

Эта памятная дата появилась в календаре благодаря инициативе девятилетней шотландской девочки. Ее зовут Кессиди Меган. Дело в том, что, страдая данным заболеванием, она решила показать всему миру, что с эпилепсией можно жить. Власти Шотландии поддержали ее идею, и с 2008 года Фиолетовый день стал официальным в стране, а позже его стали отмечать и в других странах.

Согласно открытым источникам данных, эпилепсией страдают порядка одного процента жителей нашей планеты. Однако важно оказывать этим людям правильную первую медицинскую помощь, отмечает портал Nation News.

По словам врача-невролога, если нужно помочь человеку, у которого случился приступ эпилепсии, то в первую очередь необходимо позвонить в службу скорой помощи.

— Причины потери сознания могут быть разными. Одно дело, если это эпилепсия, и совсем другое, если это симптом какой-то другой проблемы. В каждом из случаев совершенно разные принципы и подходы в терапии, — отметила Анжела Кожокару.

При этом она добавила, что нужно делать, чтобы оказать помощь страдающему эпилепсией. Важно не дать человеку удариться обо что-либо. Лучше всего положить его на пол, обязательно на бок, чтобы во время приступа у него не произошло западание языка и не было аспирации, если вдруг возникнет рвота. Также эксперт посоветовала ослабить тугой галстук, если он есть на человеке в этот момент. Далее следует дожидаться врачей и окончания эпилептического приступа.

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