Онколог перечислил основные признаки рака кишечника

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Клинических признаков на ранних стадиях рака кишечника не существует. Об этом рассказал хирург-онколог и заслуженный врач РФ Андрей Коржиков.

По его мнению, такие симптомы, как опухоль, которая уменьшает прохождение пищи по кишечнику, появляются уже на серьезной стадии заболевания.

Коржиков также перечислил основные признаки онкологии кишечника. К ним относятся утомляемость, недомогание, слабость, дискомфорт в животе, проблемы со стулом, его неустойчивость, изменение консистенции.

Обнаружить рак на ранних стадиях можно с помощью комплексных обследований. В таком случае вероятность полного излечения крайне высока.

— Я сейчас очень радуюсь, когда ко мне приходит молодежь и спрашивает, как уберечься. Вы никак не убережетесь, потому что если в организме такая ситуация запрограммирована, то вы ее не избежите. Обследоваться и пораньше обнаружить и обрадоваться этому факту, что нашли, выявили. Этому надо радоваться, понимаете, а не огорчаться, — объяснил врач в интервью «Звезде».

Специалист добавил, что, начиная с 35 лет, стоит регулярно обращаться к гастроэнтерологу и онкологу.

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