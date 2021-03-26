Актер Сергей Жигунов тайно женился
Актер Сергей Жигунов сыграл тайную свадьбу. Фото с кольцом на безымянном пальце он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.
Известно, что заслуженный артист России взял в жены свою подругу Викторию Ворожбит. Они состоят в отношениях последние несколько лет.
— Люблю московские бульвары, — так загадочно подписал снимок с кольцом артист.
Влюбленные опубликовали в социальных сетях разные фотографии. Невеста разместила в своем аккаунте фотографию букета тюльпанов. Ее она кратко подписала одним словом: «Настроение».
В Сети отмечают, что избранница «гардемарина» очень похожа на коллегу актера по сериалу «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк.
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