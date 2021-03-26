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Актер Сергей Жигунов тайно женился
Фото: Скриншот видео (www.youtube.com/watch?v=jAE5T8B1RHQ)

Актер Сергей Жигунов тайно женился

Полина Долганова

Звезды

Актер Сергей Жигунов сыграл тайную свадьбу. Фото с кольцом на безымянном пальце он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Известно, что заслуженный артист России взял в жены свою подругу Викторию Ворожбит. Они состоят в отношениях последние несколько лет.

— Люблю московские бульвары, — так загадочно подписал снимок с кольцом артист.

Влюбленные опубликовали в социальных сетях разные фотографии. Невеста разместила в своем аккаунте фотографию букета тюльпанов. Ее она кратко подписала одним словом: «Настроение».

В Сети отмечают, что избранница «гардемарина» очень похожа на коллегу актера по сериалу «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк.

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«Моя прекрасная няня»актерСергей Жигунов
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