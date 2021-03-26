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«Дико меня ревновала»: Сергей Рост рассказал о расставании с молодой женой
Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

«Дико меня ревновала»: Сергей Рост рассказал о расставании с молодой женой

Полина Долганова

Звезды

Актер Сергей Рост рассказал подробности расставания со своей женой Ольгой в эфире передачи «Судьба человека».

Причиной расставания с возлюбленной, которая младше Роста на 20 лет, актер назвал отсутствие гармонии, к которой они очень стремились в начале отношений.

По словам артиста, они с супругой познакомились, когда она брала у него интервью.

— У нас получился роман. Я захотел детей. Мне казалось, что мы нашли друг друга. Она намного младше меня. Она дико меня ревновала к друзьям и поклонницам, к бывшим девушкам, которые звонили. Я могу поклясться на Библии, что никогда ей не изменял, — поделился артист в эфире программы «Судьба человека».

Известно, что актер поддерживает общение с бывшей женой.

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