Пользователи сайта мосметро смогут управлять «Тройкой» в личном кабинете

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Несколько полезных функций появилось в обновленной версии сайта Московского метрополитена. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Теперь пользователи смогут управлять картой «Тройка» в личном кабинете. Также на сайте стал доступен раздел с ответами на наиболее частые вопросы, онлайн-справочник с информацией о пересадках, выходах и наземном транспорте, список доступных на станциях сервисов.

Кроме того, на портале можно оставить заявку на поиск утерянной вещи и посмотреть актуальные экскурсии в метро.

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