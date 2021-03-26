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Пользователи сайта мосметро смогут управлять «Тройкой» в личном кабинете
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Пользователи сайта мосметро смогут управлять «Тройкой» в личном кабинете

Кирилл Николаев

Транспорт

Несколько полезных функций появилось в обновленной версии сайта Московского метрополитена. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Теперь пользователи смогут управлять картой «Тройка» в личном кабинете. Также на сайте стал доступен раздел с ответами на наиболее частые вопросы, онлайн-справочник с информацией о пересадках, выходах и наземном транспорте, список доступных на станциях сервисов.

Кроме того, на портале можно оставить заявку на поиск утерянной вещи и посмотреть актуальные экскурсии в метро.

Читайте также: Москвичи ежедневно совершают около 125 тысяч поездок на каршеринге

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