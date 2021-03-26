Москвичи ежедневно совершают около 125 тысяч поездок на каршеринге

Фото: Сергей Ведяшкин / АГНМосква

Около 125 тысяч поездок совершают каждый день пользователи московского каршеринга. Об этом рассказали в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 26 марта.

— Московский каршеринг продолжает показывать позитивную динамику — за шестой год работы сервиса жители города совершили более 130 миллионов поездок, а в автопарке операторов сейчас более 25 тысяч авто. Сегодня мы насчитываем свыше одного миллиона активных пользователей, — сообщил глава ведомства Максим Ликсутов.

По его мнению, благодаря каршерингу снижается нагрузка на дороги, а также улучшается экология в Москве. Кроме того, сервис позволяет удерживать рост числа личных автомобилей в городе, приводит слова Максима Ликсутова агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось о том, что более половины москвичей добираются до ресторанов на такси или каршеринге.

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