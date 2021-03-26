Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Владимир Путин заявил, что туристический кешбэк для школьников нужно сделать постоянным
Фото: Администрация президента РФ

Владимир Путин заявил, что туристический кешбэк для школьников нужно сделать постоянным

Никита Абрамов

Туризм

Президент России Владимир Путин считает, что кешбэк по внутренним туристическим поездкам для школьников и студентов должен действовать круглый год, а процент возврата денежных средства стоит увеличить. Об этом стало известно в пятницу, 26 марта.

Во время заседания АНО «Россия — страна возможностей» российскому лидеру предложили подумать о частичной компенсации затрат на путешествия по стране детям и молодежи.

— У нас есть эта программа — кешбэк: 20 процентов возвращается от суммы затрат на туристические услуги при внутреннем туризме, но не больше 20 тысяч рублей. Это правило действительно не действует именно тогда, когда у молодых людей — школьников, студентов — каникулы. Вот как раз в каникулярный период — июль, август — по-моему, это не работает. А нужно, чтобы это работало как минимум для этой категории, — заявил президент России.

Путин согласился с предложением и добавил, что он попросит правительство РФ подумать над тем, как сделать круглогодичный щадящий тариф на внутренние туристические поездки для школьников и студентов, пишет Интерфакс.

Читайте также: Россияне увеличили траты на поездки из-за программы туристического кешбэка

туризмшкольникиВладимир Путин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Нельзя платить маньякам и преступникам

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Московский воздух стал чище

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Страсть, которая есть корень зла

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Сможет ли Хабиб победить Моргенштерна

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему начальство не нужно уважать

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте