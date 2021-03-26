Владимир Путин заявил, что туристический кешбэк для школьников нужно сделать постоянным

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин считает, что кешбэк по внутренним туристическим поездкам для школьников и студентов должен действовать круглый год, а процент возврата денежных средства стоит увеличить. Об этом стало известно в пятницу, 26 марта.

Во время заседания АНО «Россия — страна возможностей» российскому лидеру предложили подумать о частичной компенсации затрат на путешествия по стране детям и молодежи.

— У нас есть эта программа — кешбэк: 20 процентов возвращается от суммы затрат на туристические услуги при внутреннем туризме, но не больше 20 тысяч рублей. Это правило действительно не действует именно тогда, когда у молодых людей — школьников, студентов — каникулы. Вот как раз в каникулярный период — июль, август — по-моему, это не работает. А нужно, чтобы это работало как минимум для этой категории, — заявил президент России.

Путин согласился с предложением и добавил, что он попросит правительство РФ подумать над тем, как сделать круглогодичный щадящий тариф на внутренние туристические поездки для школьников и студентов, пишет Интерфакс.

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