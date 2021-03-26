Россияне увеличили траты на поездки с продлением программы туристического кешбэка

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Жители России 18 марта потратили на приобретение туристических путевок на 360 процентов больше, чем в тот же день в 2020 году. Эксперты объясняют это продолжением программы туристического кешбэка.

Как подсчитали специалисты «Тинькофф Путешествий», в период с 15 по 21 марта 2021 года продажи туров увеличились почти на 20 процентов по сравнению с предыдущей неделей. При этом расходы россиян на железнодорожные билеты и авиабилеты выросли на 22 и 13 процентов соответственно.

Пик спроса пришелся на 18 марта, когда стартовала программа Ростуризма с 20-процентным возвратом средств от трат на путешествия по России: россияне потратили на 360 процентов больше, чем в 2020 году и на 15 процентов больше показателя 2019 года.

При этом 19 марта «Тинькофф индекс» (показатель деловой и потребительской активности в стране, определяющий разнообразие категорий трат) впервые с начала 2021 года вернулся к прошлогоднему уровню и составил 6,4 балла — больше, чем в новогодние праздники, 23 февраля и 8 марта.

Специалисты подчеркивают отсутствие традиционного весеннего спада продаж турпродуктов. На повышенную востребованность туров также воздействует отложенный спрос, так как из-за закрытых границ, пандемии и ограничений ранее многие отказывались от поездок.

С началом очередного этапа программы туристического кешбэка продажи туров в Сочи выросли на 1224 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из данных онлайн-сервиса Travelata.ru. Траты на поездки в Крым увеличились на 533 процента, в Анапу и Геленджик — на 433 и 700 процентов соответственно, в Калининград — на 1800 процентов, хотя прежде это направление не входило в топ наиболее популярных.

Также отмечается, что на внутренние рейсы приходится 83 процента от всех купленных билетов за время действия программы туристического кешбэка. По большинству зарубежных направлений наблюдается спад, помимо Турции и Египта — плюс 10 и 70 процентов соответственно по сравнению с 2019 годом, пишут «Известия».

Ранее стало известно, что более 100 тысяч человек купили туры по России с кешбэком за неделю.

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