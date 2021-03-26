СМИ: Блокировка Суэцкого канала может повлиять на грузооборот всех портов в мире

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Инцидент с блокировкой Суэцкого канала в ближайшие недели может вызвать нарушение грузооборота во всех портах мира. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщила газета The South China Morning Post со ссылкой на экспертов.

— В течение следующих нескольких недель мы ожидаем, что у судов начнутся задержки, что повлияет на обороты грузов, проходящих через порты мира, включая Гонконг и материковый Китай, — цитирует издание представителя одного из портов КНР.

В свою очередь председатель Гонконгского совета по судоходству Уилли Линь считает, что поставки грузов задержатся минимум на три недели. Аналитик Совета по торговле Гонконга Луис Чан заявил, что мировые цены на контейнерные перевозки могут взлететь, что, соответственно, скажется на авиаперевозках.

Инцидент произошел в среду, 24 марта, из-за того, что контейнеровоз, следующий из Китая в Роттердам, отклонился от курса. По предварительным данным, причиной произошедшего мог стать сильный ветер.

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