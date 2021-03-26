«Рак закуют в железные цепи»: какие предсказания Ванги сбудутся в 2021 году

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В 2021 году сбудется ряд пророчеств предсказательницы Ванги, а сам год станет переломным для России. Об этом рассказал астролог и телеведущий Павел Глоба в программе «На самом деле».

Ванга умерла в 1996 году, оставив предсказания на много лет вперед. По ее словам, в 2021 году в России наступит новая эпоха. В пророчествах говорилось о расцвете страны, в частности, на мировой арене.

В предсказании говорится, что Россия станет местом, куда начнут стремиться люди из других стран. Павел Глоба подтвердил предсказание Ванги. По его словам, в скором времени Россию будут считать безопасной гаванью, которая начнет привлекать иностранцев.

В 2021 году Ванга предсказывала победу над онкологическими заболеваниями. По словам предсказательницы, болезнь обязательно будет повержена.

— Она говорила, что это будет в 20-х годах следующего века. По той расшифровке, которую мы делаем, это придется на год Кричащего Петуха — год благоприятных перемен. «Рак закуют в железные цепи» — это слова Ванги. Этот препарат уже изобретен. Он уже есть, но не афишируется. В 2021 году официально будет объявлено об изобретении лекарства от рака. Это препарат, который содержит много железа, — заявил астролог.

При этом Глоба не согласился с весенними прогнозами Ванги. Провидица была уверена, что пандемия коронавируса закончится в стране весной 2021 года, к чему скептически отнесся астролог.

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