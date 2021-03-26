Риелтор дал советы, как сэкономить на покупке жилья

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Большинство людей, задумывавшихся о покупке жилья, стремятся к экономии. О том, как это сделать, рассказал генеральный директор компании, занимающейся недвижимостью, Константин Барсуков.

— 90 процентов сделок купли-продажи недвижимости совершаются с привлечением ипотечного кредита. Не надо сразу соглашаться на предложение застройщика. Лучше самостоятельно оценить и изучить те банки, где он аккредитован. Желательно узнать у них, какие они предлагают ставки под конкретное жилье, — отметил Константин Барсуков.

По словам риелтора, часто застройщики субсидируют ставки. В таком случае выгодно брать кредит именно у того банка, который они предложили, отмечает «Радио 1». Однако бывает, что застройщик может привести банк, который выплачивает комиссионное вознаграждение за клиента, и не всегда там ставка будет лучше. Поэтому покупателю необходимо самому посмотреть список кредитных организаций и поинтересоваться у них ставкой.

Еще один важный момент, на который стоит обратить внимание, — это неликвид. Как пояснил эксперт, это может быть вполне пригодная недвижимость.

— Кто-то считает, что второй этаж с окнами на стену другого дома — это плохо, а для кого-то это не принципиально. И такое жилье однозначно будет стоить дешевле примерно на десять процентов, — привел пример Константин Барсуков.

Помимо этого, сохранить деньги в кармане помогут другие способы. Риелтор посоветовал узнать у застройщика, что у него есть из самого дешевого. Тогда покупателю покажут эти объекты недвижимости. По мнению эксперта, можно будет даже поторговаться.

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