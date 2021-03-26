Музей-заповедник «Коломенское» пригласил на экопрогулки

Фото: Анна Быкова, Вечерняя Москва

Музей-заповедник «Коломенское» представляет проект «Экологический калейдоскоп» — цикл мероприятий, направленных на изучение окружающей среды. С 1 апреля до 5 сентября москвичи бесплатно могут узнать об особенностях памятников природы Коломенского, сообщается на сайте музея.

В четверг, 1 апреля, прогулка будет посвящена Международному дню птиц. В лучшие годы в Коломенском насчитывалось около 70 видов постоянно живущих, мигрирующих и случайно залетевших птиц. Экскурсанты пройдут по Государеву двору, спустятся в Голосов овраг, по набережной дойдут до поймы реки Москвы под храмом Иоанна Предтечи и представят, как проходила царская соколиная охота.

Традиционный красивый весенний праздник День подснежника участники экскурсии отметят 22 апреля. После долгой зимы один только вид первых цветов вызывает чувство радости и умиления. Это хороший повод научиться получать удовольствие от созерцания красоты нетронутой природы.

Праздник весны и труда станет темой экскурсии 6 мая. На ней участникам расскажут о традициях садоводства и огородничества в Коломенском.

3 июня в Коломенском отпразднуют Всемирный день окружающей среды. В состав музея-заповедника, помимо архитектурных и исторических памятников, входит 18 памятников природы — уникальных, невосполнимых, нуждающихся в охране объектов живой и неживой природы.

И наконец, 5 сентября экскурсантов ждет заключительная встреча в рамках проекта — «Городская экология». Высокие холмы Коломенского издавна были облюбованы человеком, их освоение началось с каменного века и продолжается до сих пор. В меняющихся исторических условиях раз за разом этой земле удавалось стать частью новой действительности, сохранив при этом способность к самостоятельному развитию.

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