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Музей «Коломенское» пригласил на выставку «Русь боярская»
Фото: Анна Быкова

Музей «Коломенское» пригласил на выставку «Русь боярская»

Ольга Маркова

Культура

В залах исторической реконструкции Дворца царя Алексея Михайловича XVII века в Коломенском до 30 июня представлена выставка «Русь боярская». Живописные работы выполнены выпускниками Российской Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

Работы выдержаны в традициях классической русской реалистической живописи. Сюжеты описывают «золотой век» истории Московского государства и становления царской династии Романовых: боярскую Русь с ее роскошным образом жизни и богатыми нарядами, быт горожан с их повседневными заботами, сцены народных гуляний и ярмарок, которые шумно и весело проходили на Вознесенской площади в Коломенском.

Посетители выставки увидят облик старинных русских городов с их неповторимой архитектурой, церкви и фресковые росписи внутри храмов.

Среди экспонатов не только картины, но и предметы: фарфоровые и серебряные изделия, выполненные по эскизам И.И. Глазунова в стилистике XVII века, серия боярских костюмов из шелковых материй ручного производства мастерских «Старинные ткани», а также ткани знаменитой Венецианской фабрики «Фортуни».

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живописьмузей-заповедник «Коломенское»выставка
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