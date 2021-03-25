Выставка «Московская жизнь Дж. Тьеполо и его сына» открылась в ГМИИ им. Пушкина

Фото: Анна Быкова

Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина представил московской публике выставку «Московская жизнь Джамбаттисты Тьеполо и его сына Джандоменико». Экспозиция расположилась в главном здании и ждет своего зрителя до 1 ноября 2022 года.

Выставка позволит увидеть вместе все работы ведущего венецианского живописца XVIII века Джамбаттисты Тьеполо и его сына Джандоменико, находящиеся в собраниях Москвы. На ней представлены две знаменитые композиции художника из Музея-усадьбы «Архангельское» и произведения из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина.

Картины «Встреча Антония и Клеопатры» и «Пир Клеопатры», которые в рамках выставки дополнят экспозицию Пушкинского музея, уже более двухсот лет находятся в России: они были приобретены князем Николаем Борисовичем Юсуповым 11 мая 1800 года в Санкт-Петербурге у венецианца Пьетро Конколо и привезены в Архангельское. Эти произведения признаны капитальными работами Джамбаттисты Тьеполо периода его творческой зрелости.

В музее изобразительных искусств хранятся несколько полотен: «Возвращение блудного сына», «Мария со спящим Младенцем» (обе Джандоменико Тьеполо), «Смерть Дидоны», признанная одним из лучших произведений Джамбаттисты Тьеполо, и другие. Выставка объединяет все находящиеся в собрании Москвы работы отца и сына Тьеполо.

Специально к выставке подготовлен видеогид на русском жестовом языке.

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