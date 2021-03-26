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«Москвариум» создал беби-театр
Фото: Пресс-служба «Москвариума»

«Москвариум» создал беби-театр

Ольга Маркова

Культура

Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» подготовил для самых маленьких москвичей подарок. В выходные, 27 и 28 марта, состоятся бесплатные премьерные показы программы нового беби-театра «Москвариума».

Гостей ждет интерактивный спектакль «Морское путешествие», который был создан творческой группой центра специально ко Всемирному дню театра.

Дети окажутся в сказочном подводном мире, примут участие в освобождении морских жемчужин от тины и мусора, укажут дорогу потерявшемуся дельфиненку и помогут выбраться застрявшему в ущелье осьминогу. Юные зрители в игровой форме познакомятся с разными морскими животными и узнают о проблеме загрязнения Мирового океана.

Чтобы посетить представление, необходимо зарегистрироваться, сообщается на сайте «Москвариума».

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