Владимир Путин заявил, что экспедиция «Умка-2021» не имеет аналогов в истории РФ

Фото: Администрация президента РФ

Отечественная арктическая экспедиция «Умка-2021» не имеет аналогов в российской и советской истории. Об этом в пятницу, 26 марта, заявил президент России Владимир Путин.

— Арктическая экспедиция, о которой вы будете докладывать, не имеет аналогов в истории как советского периода, так и в современной истории Российской Федерации. Прошу доложить о результатах, — обратился Путин к главнокомандующему ВМФ РФ, адмиралу Николаю Евменову.

В свою очередь Евменов доложил российскому лидеру о ходе учений Северного флота. Он подчеркнул, что экспедиция «Умка-2021» началась 20 марта 2021 года и проводится под руководством главного командования Военно-морского флота, пишет РИА Новости.

Читайте также: Понятие вечной мерзлоты закрепят законодательно