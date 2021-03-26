Самая толстая женщина РФ скончалась после того, как переболела коронавирусом

Фото: vk/nataljayurjevna

Скончалась жительница Волгограда Наталья Руденко, которую признали самой толстой женщиной России. Об этом сообщили родные покойной.

По словам родственников, Руденко не смогла перенести последствий коронавирусной инфекции, которой она заболела осенью 2021 года. Также они уточнили, что у Натальи «нашли дырку в легких».

Руденко в 2018 году весила 280 килограммов, однако за два года ей удалось похудеть на 150 килограммов и улучшить здоровье. Из-за коронавируса она оказалась прикованной к постели и не смогла продолжить занятия.

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