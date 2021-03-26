Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Самая толстая женщина РФ скончалась после того, как переболела коронавирусом
Фото: vk/nataljayurjevna

Самая толстая женщина РФ скончалась после того, как переболела коронавирусом

Никита Абрамов

Общество

Скончалась жительница Волгограда Наталья Руденко, которую признали самой толстой женщиной России. Об этом сообщили родные покойной.

По словам родственников, Руденко не смогла перенести последствий коронавирусной инфекции, которой она заболела осенью 2021 года. Также они уточнили, что у Натальи «нашли дырку в легких».

Руденко в 2018 году весила 280 килограммов, однако за два года ей удалось похудеть на 150 килограммов и улучшить здоровье. Из-за коронавируса она оказалась прикованной к постели и не смогла продолжить занятия.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

смертьлишний вескоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Андрей Малахов лишился московской прописки

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Нельзя платить маньякам и преступникам

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Московский воздух стал чище

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Страсть, которая есть корень зла

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему начальство не нужно уважать

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте