Рабочий сорвался с эстакады и упал на трамвай на северо-востоке Москвы

Фото: mos.ru

Россия, Москва, проспект Мира, 209 Карта всех событий

Рабочий сорвался со строящейся эстакады и упал на трамвай на северо-востоке столицы. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщили в пресс-службе Мосгортранса.

Инцидент произошел на проспекте Мира в районе дома № 209. По предварительным данным, мужчина сорвался со строящейся эстакады и упал на трамвай, следовавший по маршруту № 17. Мужчина получил травмы. Ему оказывается медицинская помощь.

Выясняются все обстоятельства случившегося, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Таксист обманул клиента, выдав себя за продавца подержанных автомобилей