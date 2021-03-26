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Рабочий сорвался с эстакады и упал на трамвай на северо-востоке Москвы
Фото: mos.ru

Рабочий сорвался с эстакады и упал на трамвай на северо-востоке Москвы

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, проспект Мира, 209 Карта всех событий

Рабочий сорвался со строящейся эстакады и упал на трамвай на северо-востоке столицы. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщили в пресс-службе Мосгортранса.

Инцидент произошел на проспекте Мира в районе дома № 209. По предварительным данным, мужчина сорвался со строящейся эстакады и упал на трамвай, следовавший по маршруту № 17. Мужчина получил травмы. Ему оказывается медицинская помощь.

Выясняются все обстоятельства случившегося, сообщает РИА Новости.

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