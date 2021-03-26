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Таксист обманул клиента, выдав себя за продавца подержанных автомобилей
Фото: Максим Аносов

Таксист обманул клиента, выдав себя за продавца подержанных автомобилей

Илья Ашуров

Происшествия

Полиция задержала мужчину, который, выдавая себя за продавца подержанных машин, украл крупную сумму у клиента. Об этом в пятницу, 26 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по Юго-Восточному округу города.

Задержанным оказался 44-летний ранее судимый житель Подмосковья, работающий таксистом. Во время одной из поездок клиент рассказал ему о желании приобрести подержанную машину. Тогда злоумышленник дал пассажиру номер телефона якобы своего хорошего знакомого, которому можно доверять в вопросе покупки бывших в употреблении автомобилей. Доверчивый клиент взял номер телефона, договорился с предполагаемым «знакомым продавцом» о сделке и даже перевел сумму предоплаты в размере 150 тысяч рублей.

Сразу после получения денег продавец пропал. Полиция установила, что таксист и был тем самым продавцом. Вскоре злоумышленник был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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